شاهد.. القوة الجوية العراقي يتجاوز أجمك الأوزبكي ويتصدر مؤقتاً

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ارتقى نادي القوة الجوية العراقي إلى صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا عقب فوزه 2-1 على مضيفه أولماليك أجمك الأوزبكي.

وكان النادي العراقي سباقاً للتسجيل في الدقيقية الثانية عن طريق اللاعب علي جاسم.

وفي الشوط الثاني، تمكن القوة الجوية من تسجيل ثاني الأهداف بنيران صديقة من سانزهار تورسونوف في شباك فريقه أجمك في الدقيقة 48.

وخلال الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة تمكن النادي المستضيف من تقليص الفارق عن طريق شيافاش حقنازاري في الدقيقة 81.

بعد هذا الفوز قفز نادي القوة الجوية إلى المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط متقدماً على الاتحاد السعودي الذي يمتلك مباراة ناقصة في حين بقي أجمك في المركز الأخير دون نقاط.