شاهد.. انتهاء مهمة ملعب 974 بكأس العالم

تم تشييده في وقت قياسي، اعتبارًا من يوم أمس الخميس، بدأت الأعمال التاريخية في تفكيك استاد 974 ، وهو عمل مبدع في مونديال قطر 2022، لكونه أول ملعب مغطى قابل للإزالة بالكامل يستخدم كملعب، مكان كرة القدم.

ما الذي جعل ملعب 974 مميزًا؟

كان ملعبًا ذا محتوى رمزي مهم: يشير اسمه إلى رمز المسافات الطويلة للاتصال بقطر ويحتوي على نفس العدد من الحاويات الفولاذية، تقديراً لأهمية التجارة البحرية لهذا البلد، والتي تعد نقطة تجارية مهمة بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتمثل ماضي الإبحار القطري.

رمز للاستدامة التي يجب أن تراعيها هذه الأحداث في القرن الحادي والعشرين، من أجل أن تكون منسجمة مع البيئة، على سبيل المثال، كان لمنشأة التبريد الخاصة بها نظام تبريد مبتـــكرًا مصممًا لإعادة توزيع النسيم من الخليج الفارسي، على بعد حوالي 10 كيلومترات.

ملعب تاريخي في قطر 2022

وكانت مباراتها الأولى هي المباراة بين المكسيك وبولندا في 22 نوفمبر بسعة 44.089 متفرجًا، ومع ذلك ، كانت تكلفة بنائه أقل بكثير ، بسبب حقيقة أنه سيتم إعادة تدوير مواده. وبلغت تكلفته “بالكاد” 200 مليون دولار. بينما سيتم بناء مرافق لشركة نفط في الموقع على طريق رأس أبو عبود السريع.

على الرغم من أن الرواية الرسمية تنص على ما يلي: “ليس معروفًا في هذه اللحـــظة أين ستتم إزالته ولمن سيُقدم هذا السيناريو، في الوقت الحالي، لم تحدد الحكومة البلد الذي سيتم إرساله إليه، ولكن هناك بعض قبل أيام بدأ تفكيكه “.

استضافت سبع مباريات منذ دور المجموعات وكانت آخر مباراة لها هي فوز البرازيل على كوريا في دور الـ16 ، لكن هناك فرق مثل البرتغال وغانا وفرنسا والدنمارك والبرازيل وسويسرا وبولندا والأرجنتين وصربيا وسويسرا.

المكسيك ضد بولندا، كان الملعب مليئًا بالمشجعين المكسيكيين الذين كادوا يملأون المبنى واليوم سيبقى مجرد ذكرى.