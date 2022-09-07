شاهد.. انهيار جسر لحظة افتتاحه في الكونغو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار جسر لحظة افتتاحه في الكونغو.

ويظهر في الفيديو عدد من المسؤولين في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو، أثناء قص شريط التدشين، وبعد الافتتاح مباشرة انهار الجسر.

واجتمع مسؤولو جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح جسر المشاة رسمياً، والذي تم بناؤه لمساعدة السكان على عبور النهر، حيث كان الجسر المؤقت السابق قد انكسر وغرق أثناء الفيضانات.

وبدأت المأساة عندما صعدت مجموعة من المسؤولين على الجسر الضيق خلال مراسم الافتتاح، حيث ربط في نهاية الجسر شريط أحمر على القضبان، وكان مسؤول من الحكومة على استعداد لقصه.

مع ذلك، لم يكن الجسر قادراً على إعالة نفسه في يوم الافتتاح، ما أثار موجة من الاحتجاجات وردود الفعل الساخطة من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.