شاهد.. بيليه يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

على الرغم من القلق الذي أحدثه دخول بيليه إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن أفضل لاعب كرة قدم، حيث قدم بعض الطمأنينة لمتابعيه، حيث قال إنها مجرد زيارة روتينية، وقد فعل ذلك وسط تكريم له في مونديال 2022 في قطر.

لماذا ذهب بيليه إلى المستشفى؟

كان يوم الثلاثاء عندما علم أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيليه” دخل مستشفى في ساو باولو، لإعادة تقييم علاجه من السرطان، ونشر اللاعب السابق نفســـه هذا الخميس رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها موقفه.

وكتب البرازيلي رسالة عبر “إنستجرام”: “أصدقائي، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية، و من الجيد دائمًا تلقي رسائل إيجابية مثل هذه. شكرًا لقطر على هذا التكريم، ولــكل من يرسل لي مشاعر طيبة”.

هذا التكريم الذي يشير إليه بيليه هو التمنيات الطيبة التي ظهرت في قط ، الدولة المضيفة لكأس العالم، حيث ظهرت صورته معروضة على بعض أبراج الــــمدينة المهيبة حيث يمكن قراءتها “تعافى قريباً”.

وقال المدرب تيتي ، إن المنتخب البرازيلي سيلعب يوم الجمعة مباراته الثالثة في كأس العالم ضد الكاميرون ، وهي المباراة التي ستخصص لبيليه.

وقال تيتي في المؤتمر الأخير قبل المباراة: “كلنا نريد أن نتمنى صحة جيدة لبيليه، أعظم ممثل لدينا وخارج كوكب الأرض الذي هو أرضي. صحة جيدة، تضامننا مع الجميع”،تم نقل بيليه إلى المشفى وحالته السريرية مستقرة، والتي تم تأكيدها بتقرير طبي.

وأضاف: “تم إدخال إدسون أرانتس دو ناسيمنتو أمس، في المستشفى لإعادة تقييم العلاج الكيميائي لورم القولون الذي تم تحديده في سبتمبر 2021، وبعد التقييم الطبي، تم نقل المريض إلى الجناح المشترك، دون الحاجة إلى القبول في وحدة العناية شبه المركزة”.