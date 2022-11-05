شاهد.. تحذير من خطورة تناول القهوة والشاي في هذا الحالة

حذر مصطفى الفرا، مدرب رياضي من خطورة الأكثار من تناول المنبهات المختلفة التي تحتوي على نسبة من الكافيين التي تسبب إرق للجسم ولا تساعده على النوم.

وأضاف مصطفى الفرا، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع قناة الإخبارية، أن تناول القهوة والشاي والشكولاتة لابد أن تكون قبل النوم لمدة 12 إلى 14 ساعة من أجل حصول الجسم على نوم صحي ومريح.

وتابع: أن شرب المحفزات التي تحتوي على نسب من الكافيين لابد أن يتم وفقًا لجدول منتظم، حيث الابتعاد عن شربها قبل النوم لمدة لا تقل عن 12 ساعة، مؤكدًا أن الكافيين والشاي والقهوة مسموح بتناولهم ولكن بأوقات معينة.