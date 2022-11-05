شاهد.. تحذير من خطورة تناول القهوة والشاي في هذا الحالة

حذر مصطفى الفرا، مدرب رياضي من خطورة الأكثار من تناول المنبهات المختلفة التي تحتوي على نسبة من الكافيين التي تسبب إرق للجسم ولا تساعده على النوم.
وأضاف مصطفى الفرا، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع قناة الإخبارية، أن تناول القهوة والشاي والشكولاتة لابد أن تكون قبل النوم لمدة 12 إلى 14 ساعة من أجل حصول الجسم على نوم صحي ومريح.
وتابع: أن شرب المحفزات التي تحتوي على نسب من الكافيين لابد أن يتم وفقًا لجدول منتظم، حيث الابتعاد عن شربها قبل النوم لمدة لا تقل عن 12 ساعة، مؤكدًا أن الكافيين والشاي والقهوة مسموح بتناولهم ولكن بأوقات معينة.
موعد آخر جرعة يكون بعيد عن موعد النوم 12 أو 14 ساعة..
مصطفى الفرا – مدرب رياضي: الكافيين والشاي والقهوة مسموح بهم لكن متى وكم الكمية.. هنا المشكلة @MoustafaElfarra#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UW0qsW8ITs
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2022