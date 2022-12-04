شاهد تصرف مثير من نجم المنتخب الفرنسي قد يُعرص الديوك لـ “عقوبة” (فيديو)

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كان لاعب برشلونة جول كوندي يتجه على وسائل التواصل الاجتــــــماعي بعد أن بدأ مباراة دور الـ16 لكأس العالم ضد بولندا بسلسلة ذهبية حول رقبته، وهو أمر محظور وفقًا للقاعدة رقم 4 من لوائح IFAB.

وتنص اللوائج على أنه يجب على اللاعبين عدم ارتداء معدات خطرة أو الأشياء، جمـــيع أنواع إكسسوارات المجوهرات ممنوعة، وفي المقابل ارتدى المدافع، الذي بدأ المباراة في مركز الظهير الأيمن، السلسلة لمعظم الشوط الأول دون أن يلاحظ الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

ومع ذلك، في الدقيقة 42، عندما كان الفرنسي على وشك تنفيذ رمية تماس، لاحظ الحكم المساعد المجوهرات وأجبر كوندي على إزالتها، وهو أمر لم يُشاهد في ميدان اللعب لفترة طويلة، حيـــث تجدر الإشارة إلى أنه إذا رفض اللاعب إزالة السلسلة ، وإذا كان ارتدها بمجرد تلقي تحذير الحكم فسيتم تحذيره ببطاقة صفراء.