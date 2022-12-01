شاهد.. تصوير جوي لشلالات الشق بمركز شقري غرب مدينة تبوك يبرز جمال الطبيعة

المناطق ـ تبوك

رصدت عدسة المصور ” فهد الطرفاوي” إنسجام الطبيعة مع الأمطار التي شهدتها منطقة شقري، بمدينة تبوك، والتي سالت على إثرها الأودية والشعاب إلى جانب تشكُّل الشلالات التي رسمت لوحة فنية في منظر بديع رباني.

وحاز الفيديو، إعجاب نشطاء تويتر، وتداول بشكل واسع، بعد نشره عبر حساب إمارة تبوك.

وجاءت أبرز التعليقات: “ما شاء الله تبارك الله أجواء رائعة جميلة إبداع الخالق سبحانه وتعالى.. مكان يسحتق الزيارة”، “اللهم زد وبارك وارحم العباد والبلاد”.