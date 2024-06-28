شاهد.. تعادل فلسطين والبحرين في بطولة غرب آسيا للشباب

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حصد منتخبا فلسطين والبحرين النقطة الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب، بعد تعادلهما (1-1) ضمن منافسات المجموعة الثانية، يوم الجمعة.

منتخب فلسطين تقدم في الدقيقة 34 عبر صهيب علي الذي استغل هفوة دفاعية. قبل أن تدرك البحرين التعادل عبر سامي العوضي في الدقيقة 62 بعد ارتباك دفاعي فلسطيني.

وخسر منتخب فلسطين مباراة الجولة الأولى أمام سوريا (4-2) وتعثّرت البحرين أمام الإمارات (3-1).

ويتصدر منتخبا سوريا والإمارات المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما. ويلتقيان في وقت لاحق اليوم الجمعة.