شاهد.. تعليق قوي من الفراج بشأن طلب رينارد باحتراف اللاعبين

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على الأخبار المتداولة بشأن ضغط المدير الفني للمنتحب الوطني هيرفي رينارد، على الأندية والسماح للاعبين بالاحتراف في الأندية الأوروبية.

وأضاف الفراج خلال تقديمه برنامج “أكشن مع وليد”، أن هناك العديد من الحسابات والمواقع الرسمية التي تنشر أخبار دون التأكد من صحتها، كما أن الأمر يسير بلبلة في الوسط الرياضي.

وتابع: رد رينارد على هذه الشائعات أخرس الأفواه وكان رد قوي وفي توقيته، ولا يمكن الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها، مشيرًا إلى أن رينارد لو تفرغ للرد على الشائعات التي تنشر فإنه لا يملك الوقت للعمل.

رينارد – مدرب المنتخب السعودي : اشاعات أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين لأندية أجنبية#أكشن_مع_وليد

يعرض على#Shahid

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