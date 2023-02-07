شاهد.. تقنية حديثة ترصد المخالفات المركبات على الطرق

قامت الهيئة العامة للنقل خلال فعاليات مؤتمر “ليب 23″ التقني الدولي فيالذي يقام في مدينة الرياض باستعراض جهاز يرصد مخالفات المركبات على الطرق.

ووفقًا لـ “قناة الإخبارية” التي قدمت تقريرًا حول الابتكار الجديد، حيث أوضحت أن هذا الجهاز يستطيع هذا رصد حركة السيارات والمركبات في الطرق، ويحدد نوعها سواء مركبة نقل عام أو نقل خاص أو نقل بضائع أو سيارة أجرة.

جدير بالذكر، أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًا في مجالات التقنية والابتكار.

فيديو | تقنية حديثة ترصد المخالفات في الطرق بشكل مباشر عبر كاميرا مركبة #الإخبارية#LEAP23 pic.twitter.com/pcchR6ctcY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2023

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