شاهد.. جمال عارف يكشف عن أفضل لاعب مع الأخضر بكأس العالم 2022

شدد جمال عارف، الناقد الرياضي، على أهمية وجود تنسيق وتواصل بين الأندية والمنتخبات، لتطبيق الاحتراف الكامل في الرياضة السعودية.

وأضاف «جمال عارف» خلال له ببرنامج «أكشن مع وليد»:« لابد أن يكون هناك تعاون بين رينارد ومدربي المنتخبات الأولمبية ، والحصول منهم على تقرير شهري عن اللاعبين».

وتابع:« مدرب الاتحاد السابق بيليتش هو من تابع سعود عبدالحميد وقام بإشراكه، لاسيما أن الفريق كان يُعاني في ذلك التوقيت بمركز الظهير الأيمن، وأرى سعود عبدالحميد أفضل لاعب سعودي الآن، وليس سالم الدوسري، بسبب تطوره الفني، وغياب ياسر الشهراني كان له أثره الفني على الأخضر ».