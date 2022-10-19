شاهد.. حريق ضخم يتسبب بانهيار قبة مسجد المركز الإسلامي في جاكرتا

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ذكرت الشرطة الإندونيسية أن حريقًا دمر مسجدًا في العاصمة جاكرتا اليوم الأربعاء، وأن عمالًا كانوا يتولون تجديد قبته، أشعوا الحريق بشكل غير مقصود.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قبة مسجد المركز الإسلامي شمال جاكرتا وهي تنهار، مع اشتعال النيران فيها.

وقال محقق الشرطة المحلية سلاميت ويبيسونو إن النيران اشتعلت في القبة بعد أن استخدم العمال الذين كانوا يتولون تركيب سقف على القبة، جهاز تسخين لإذابة الأسفلت العازل للماء.

وأضاف: نشتبه في أن شرارات من جهاز التسخين لامست الصوف الزجاجي وبدأ الحريق، ولم يكن هناك أي ضحايا.