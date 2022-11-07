شاهد.. حمدالله يوجه رسالة إلى رئيس الاتحاد.. ويؤكد علاقتي بالنصر انتهت

كشف الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، حقيقة المفاوضات مع إدارة ومسئولي الاتحاد سواء بالتجديد أو الرحيل عن الفريق عقب إنتهاء التعاقد.
وأضاف حمدالله خلال حواره مع وليد الفراج، ببرنامج “أكشن مع وليد” أن عقد جلسة من أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأنه طلب منه أخذ عقده وأن يفعل فيه ما يشاء طالما الإدارة ترغب في بقائه مع النادي.
وتابع: أن مرتاح نفسيا مع الاتحاد وطالما هناك رغبة قوية من الإدارة في تجديد التعاقد فستكون الأولوية للاتحاد، مؤكدًا أنه من الصعب العودة مرة أخرى إلى صفوف النصر حتى لو انتهت الخلافات، فالعلاقة مع النصر انتهت.
هل ستجدد مع #الاتحاد ؟
حمدالله: قلت لرئيس الاتحاد أنمار الحائلي : خذوا عقدي وافعلوا ما شئتم ، الأهم أني مرتاح .. علاقتي مع #النصر انتهت ولا أعتقد ان لي عودة لهم#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 6, 2022