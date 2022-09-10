شاهد.. دراسة تؤكد 70% من الكوادر الصحية مرضى نفسيين وهيئة التخصصات الصحية ترد

المناطق ـ متابعات

رد الدكتور سعود العمر، مشرف برنامج داعم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على الدراسة التي تقول إن 70% من الكوادر الصحية مرضى نفسيين.

وقال في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن ذلك في كافة المجالات، وقد انتشرت مؤخرا ظاهرة الاحتراق الوظيفي وتحديدا منذ جائحة كورونا.

وبين أن المصاب بالاحتراق الوظيفي يفقد العنصر الإنساني في التعامل مع الآخرين، وله 12 درجة، وتحتاج بعضها لتدخل علاجي.

ولفت إلى أن من أسبابه عدم التحكم بالمهام، وساعات العمل الطويلة، وفقدان التوازن بين العمل ومهام المنزل.

وشدد على أن أعراض الاحتراق الوظيفي تضاعفت بعد الجائحة بين العاملين في كل المهن وليس في القطاع الصحي فقط.