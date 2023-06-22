شاهد.. ذهبوا لتنظيف منزل والدهم بعد وفاته فعثروا على مليون سنت في القبو (فيديو)

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول عائلة أمريكية عثرت على مليون سنت في منزل والدهم المتوفي أثناء عملية تنظيفه.

وذكرت أنهم عثروا على تلك النقود تحت المنزل الذي سكنه والدهم المهاجر من ألمانيا، ولم تعرف عائلة صاحب المنزل السر وراء هذه النقود، لكن نظريتهم هي أن والدهم بدأ بجمع النقود بعدما غيرت أمريكا المعدن المصنع لـ “السنت”.

وبينت أن هدفه كان تحقيق ربح من قيمة المعدن، حيث بيع سنت واحد يعود لعام 1943 مقابل 1.7 مليون دولار عام 2010، وبيعت سنتات أخرى بآلالف الدولارات.

وأفادت بقيام العائلة بعرض السنتات للبيع بأكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، لأن هذه العملات تعد فريدة من نوعها.