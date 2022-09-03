شاهد: ردة فعل موظفي الخطوط السعودية في مطار الملك خالد تجاه زميلهم بعد ترقيته

احتفل موظفي الخطوط السعودية من عمليات شركات الطيران في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، على طريقتهم الخاصة بترقية زميلهم الكابتن عبدالرحمن الردادي، من مساعد كابتن إلى كابتن على طائرة .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، زملاء الكابتن عبدالرحمن الردادي ، وهم يعبرون عن سعادتهم بترقيته .
وأبان الفيديو ، زملاء الردادي وهم يقدمون له التهاني ، بالكتابة على قميصه بالأقلام عبارات التهاني كذكرى له .
وقال أحد الزملاء في الفيديو ” ابو فيصل ألف مبروك .. تستاهل يا حبيبي “.
— E_M_S_S (@EmanSal11848242) September 3, 2022