شاهد.. رد فعل أمير قطر بعد ضياع ركلة جزاء سالم الدوسري

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وثق مقطع فيديو ردة فعل أمير قطر الأمير “تميم بن حمد ” بعد ضياع ركلة جزاء المنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة مع بولندا.

وأظهر الفيديو أمير قطر وقد بدا عليه ملامح الحسرة بسبب ضياع ركلة الجزاء .

ونجح المنتخب البولندي في الفوز على المنتخب الوطني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس العالم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بولند ا إلى أربعة نقاط متصدرا للمجموعة ، فيما ظل المنتخب على ثلاثة نقاط في المركز الثاني خلف بولندا بفضل فوزه التاريخي على الأرجنتين.