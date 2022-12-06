شاهد ركلات الترجيح بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم (3_0)

تأهل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد التفوق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيج، بنتيجة 3_0.

وحقق المنتخب المغربي مباراة تاريخية ضد إسبانيا الفائزة بكأس العالم 1994، حيث تمكن من إفساد هجماتها حتى الدقائق الأخيرة، قبل تعملق ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس وتصديه لركلات الجزاء.

انجاز تاريخي

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربي قد صعد إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم في مونديال العالم.

ملخص المباراة

في الدقيقة الـ 25، اختبار كبير وناجح لدفاعات المغرب من خلال الضغط حامل الكرة، مرابط وقف سداً منيعاً لتسديدة فران توريس لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن التسلل على مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة الـ26، أخطر فرص الشوط بواسطة أسينسيو الذي سدد من زاوية صعبة أصابت الشباك المغربية من الخارج، وسيطر المغرب فيما بعد على المباراة حيث حقق انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظهر التكافؤ بالأداء، في الشوط الثاني، الآن لم تعد الأفضلية الإسبانية واضحة، والمنتخب المغربي أعطانا إشارات أن بإمكانه خطف هدف، والأهم أن صلابة الدفاع والحارس حاضرة خلال المباراة.

في الدقيقة الـ 85 البديل وليد شديرة حاول بكرة خطيرة جداً مرت بسلام على مرمى إسبانيا، وفي الوقت بدل من الضائع 90+ 5 بونو يقوم بالتصدي الأكثر قوة في هذه المباراة وذلك لكرة أولمو، لندخل للأشواط الإضافية.