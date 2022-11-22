شاهد.. رينارد يسخر من ميسي بعد فوز الأخضر

سخر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من الأرجنتـــيني ليونيل ميسي، بعد فوز الصقور الخضراء على راقصي التانجو بهدفين لهدف في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة “مُعدلة بواسطة برنامج الفوتوشوب حيث يظهر مع ميسي بدلًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي تدل على أنه يعرف ما يفكر فيه الأرجنتيني.

ملخص مباراة الأخضر والتانجو

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، بفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف، على راقصي التانجو في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وأحرز صالح الشهري، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 3 دقائق، من تمريرة من منتصف الملعب سددها مباشرة في المرمى، وسط دعم من قبل مشـــجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

هدف فوز الأخضر ضد التانجو

وأضاف سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.