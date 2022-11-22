شاهد.. زوجة هيرفي رينارد تذرف الدموع فرحا عقب الفوز التاريخي للأخضر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثق زوجة مدرب الأخضر هيرفي رينارد تذرف الدموع فرحا عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، بفوز تاريخيبهدفين مقابل هدف، على راقصي التانجو في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وأحرز صالح الشهري، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 3 دقائق، من تمريرة من منتصف الملعب سددها مباشرة في المرمى، وسط دعم من قبل مشـــجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

وأضاف سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.