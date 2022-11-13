شاهد.. سحابة رعدية تنهمر بالمطر على جبل أحد في المدينة المنورة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، وثق سحابة رعدية تنهمر بالمطر على جبل أحد في المدينة المنورة.

وجرى تصوير الفيديو، مساء أمس الجمعة، وحاز مظهرها إعجاب الجميع.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) واجزاء من الحدود الشمالية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.