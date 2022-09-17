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شاهد.. صدمة أسرة سعودية بفاتورة مياه لمنزلهم بمبلغ 400 ألف ريال

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 9:02 مساءً

المناطق ـ متابعات 

صدمة عاشتها إحدى الأسرة السعودية، بعد بصدور فاتورة مياه بـ 400 ألف ريال.

ورصد برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة روتانا خليجية، المأساة التي عاشتها الأسرة، والتي أكدت “فادية” أحد أفرادها، أن المبلغ تم تخفيضه في البداية ليصل إلى 250 ألف ريال.

وبينت أنهم ومنذ أن انتقلوا للعيش في هذا المنزل، قبل 7 سنوات، لم يرد إليهم أي فاتورة للمياه، وجاءت الفاتورة الأولى بمبلغ 400 ألف ريال، ما مثل صدمة للأسرة، ولشقيقها – رحمه الله -.

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فاتورة مياه
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 وفي العام 2019 تمت مراجعة الشركة، وبالعودة لشركات مختصة تبين أن استهلاكنا الفعلي من 40 إلى 50 مترا في الشهر، ما يعادل 120 ريالا، وبتقديم ما يثبت لشركة المياه تم تخفيض الفاتورة إلى 18 ألف ريال فقط.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 9:02 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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