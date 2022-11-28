شاهد.. صربيا تحرز هدف التعادل في مرمى الكاميرون

تمكن المنتخب الصربي من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، حيث أحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ45 لينجح لاعبي صربيا في فك دفاعات الكاميرون.

جاء هدف صربيا الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها تاديش ويقابلها بافلوفيتش برأسية من داخل المنطقة وتهز الشباك.