شاهد.. “طبيب سعودي” يكشف عن موعد طرح الدواء المستخلص من نبات “البعيثران” لعلاج السرطان في الأسواق

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كشف الدكتور عبدالرحمن بازيد، أستاذ مساعد بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم بجامعة حائل، أن المرحلة المختبرية أثبتت نجاح مركب مستخلص من نبات الشيح (البعيثران) مضاد للخلايا السرطانية.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية : إذا سارت الأمور كما يجب متوقع أن نجد هذا الدواء على أرض الواقع بعد خمس سنوات”.

وأرجع سبب استخدامهم لنبات الشيح (البعيثران)، لكثرة انتشارها في المنطقة ما دعا للتساؤلات حول فائدتها الدوائية، وعندما بحثوا في بعض المصادر وجدوا أن لها فائدة طيبية بالفعل.

وأضاف: في ظل الدعم اللا محدود للبحث العلمي وتطوير الجامعات بحثيا، نستطيع أن نكمل بحثنا في هذا المجال ونفتح المجال لشركات الأدوية لاستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة بكثرة في المملكة لاكتشاف خصائصها الدوائية وتحويلها إلى منتجات ذات فعالية دوائية.