شاهد.. طفل يحل عددا من المسائل الرياضية خلال 20 ثانية

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تمكن الطفل الخوارزمي تركي باجنيد من حل عددا من المسائل الرياضية على الهواء مباشرة خلال 20 ثانية.

وقام مذيع “برنامج الراصد” بطرح أسئلة رياضية وحسابية على الطفل تركي باجنيد الذي فاجأه بحلها في وقت قياسي.

ووجه الطفل تركي باجنيد، رسالة إلى والدته أمام الكاميرا، قائلا:”أشكرها لأنها تعبت معي وأنا أحبها كثيراً”.