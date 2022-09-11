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شاهد.. طفل يحل عددا من المسائل الرياضية خلال 20 ثانية

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 11:43 مساءً

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تمكن الطفل الخوارزمي تركي باجنيد من حل عددا من المسائل الرياضية على الهواء مباشرة خلال 20 ثانية.

وقام مذيع “برنامج الراصد” بطرح أسئلة رياضية وحسابية على الطفل تركي باجنيد الذي فاجأه بحلها في وقت قياسي.

ووجه الطفل تركي باجنيد، رسالة إلى والدته أمام الكاميرا، قائلا:”أشكرها لأنها تعبت معي وأنا أحبها كثيراً”.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 11:43 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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