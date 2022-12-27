شاهد.. عبدالرحمن غريب يكشف ما طلبه جارسيا من لاعبي النصر في ديربي الرياض

علق لاعب النصر ، عبد الرحمن غريب، على تعادل فريقه أمام الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة العاشرة بدوري روشن للمحترفين، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز.

وقال “غريب” خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة : ” كنا نستحق الفوز والمنظومة ساعدتني بالظهور المميز”.

وأضاف : “المدرب قال إن لم تقدروا على الفوز تعادلوا ، أهم شي لا نخسر”.

وتابع : أنا كنت مصاب وبعد العودة أجريت تمرينات مع الفريق ، وساعدوني أن أظهر بشكل مناسب اليوم”.