شاهد.. عبد العزيز السكيرين يبكي بحرقة أثناء روايته لموقف إنساني جمعه بالفنان الراحل خالد سامي

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بكى الفنان عبد العزيز السكيرين، بحرقة أثناء روايته لموقف إنساني جمعه بالفنان الراحل خالد سامي، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة روتانا خليجية.

وعن لحظة تلقي خبر الوفاة، قال “السكيرين”: إنه كان في عمرة بمكة، موضحا أنه لم يكن معه الجوال، وفي الاستراحة بين الشوطين في المسعى، جاءت رسالة عبر الهاتف مفادها أن “خالد إلى رحمة الله”.

وتابع: “حمدت ربي أني في مكة، والتفت إلى الكعبة ودعيت له”.

واختتم: ” خالد صحيح توفي.. لكن يبقى خالدا في قلوبنا وقلوب محبيه.. وهذا قدر رب العالمين”.