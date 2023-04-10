شاهد.. علي موسى يتحدث بحرقة عن حال لغة الضاد (فيديو)

جدد علي موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، التأكيد على أهمية معالجة قضية اللغة العربية، المحاربة لارتباطها بالدين والعبادة.

وقال موسى، خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “إم بي سي”: “لم نبادر إلى معالجة قضية اللغة العربية اليوم سنكون في مأزق قريب بشأن طمس الهوية العربية، وبوادر ذلك المأزق قائمة في الدول التي تتعرض لتفكيك”.

وأضاف: “تعد اللغة العربية المنقذ الوحيد، وعلينا الأخذ في الاعتبار أن الأسرة والمدرسة تتحمــل المسؤولية الأولى في ذلك، للحفاظ على اللغة الأم التي يجب التركيز عليها وتعزيزها خصوصا في المرحلة الابتدائية؛ لأنها مرحلة تكوين الشخصية والهوية والمواطنة”.

وأكمل: “للغة العربية محاربة لأنها مرتبطة بدين ورسالة وعبادة ودور تاريخي، ومحاولة تهميش اللغة العربية تبدأ من الأسرة التي تحاول أن تربي أبنائها على لغة أجنبية”.

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