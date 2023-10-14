شاهد.. عملية انتشال صعبة لفتى فلسطيني من تحت الأنقاض في غزة.. يخرج ليجد نفسه قد أصبح وحيداً بعد رحيل جميع أفراد عائلته بالقصف

استعرضت قناة الحدث لقطات مصورة مؤثرة لعملية انتشال صعبة لفتى فلسطيني من تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات فرق الإنقاذ وهي تحاول أن تنقذ الفتى الفلسطيني من تحت الأنقاض في لحظات تحبس الأنفاس.

وقام الفتى بإرشادهم على مكانه بواسطة اتصال هاتفي من هاتفه الخاص، مما ساعد فرق الإنقاذ على انتشاله.

وخرج الفتى الذي انهال عليه المنزل جراء القصف الإسرائيلي حيا بعد محاولات فرق الإنقاذ الدؤوبة لانتشاله، ليجد نفسه وحيدا بعدما توفي جميع أفراد أسرته.