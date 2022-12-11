شاهد.. غضب إنجليزي على رد فعل مبابي “المقزز” بعد إهدار كين ركلة جزاء أمام فرنسا

التقطت كاميرات مباراة إنجلترا وفرنسا رد فعل ساخر لكليان مبابي عقب إهدار هاري كين لضربة جزاء للمنتخب الإنجليزي، كانت ستمنح التعادل أمام الديوك، في ختام مباريات دور ربع نهائي ببطولة كأس العالم.

وظهر الحزن على هاري كين، حيث دخل في نوبة بكاء كبيرة بعد نهاية المباراة، وبكاءه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده، وذلك في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها عقب دفعة واضحة من ثيو هيرنانديز على ماونت، ليتقدم هاري كين لتسديد الكرة لكنه أطاح بها في المدرجات.

وانفجر كيليان مبابي ضاحكا بعد ضياع ركلة الجزاء، من جانب كين، ليحاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بعد ذلك لكن دون جدوى.

ولاقى رد فعل مبابي غضبا من قبل الجماهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي الإنجليز التي وصفت تصرفه بـ”المقزز”.

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكة المكرمة.

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