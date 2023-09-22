شاهد.. فتيات سعوديات في الأحساء يستخدمن تقنيات حديثة لتصميم شعارات وأزياء اليوم الوطني

وثقت كاميرا “العربية” مشاهد من داخل أحد مصانع مدينة الأحساء لتصميم شعارات وأزياء اليوم الوطني.

وأعربت “دلال العويفير” مديرة المصنع عن بالغ سعادتها باحتفالها باليوم الوطني السعودي 93.

وأوضحت أنها تستخدم أبرز التقنيات العالمية في صناعة وتصميم الشعارات والأزياء المستخدمة في اليوم الوطني.

وبينت أن العاملين في المصنع يقومون أولا بدراسة أنواع الخيوط وشكلها بما يتناسب مع الأطفال وكبار السن والشباب والسيدات.

وأشارت إلى أن الأحساء من أهم مدن المملكة التي تترك بصمة حاضرة كل عام في الاحتفال باليوم الوطني.