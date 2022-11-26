شاهد.. فيفا يُشيد بجماهير السعودية قبل مواجهة بولندا بكأس العالم (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لـ “كأس العالم”، فيديو يستعرض من خلاله مدى وفاء الجماهير السعودية المُساندة لـ “منتخب الصقور الخضراء”، مُشيدًا بما يقدمونه لـ “الأخضر”، خلال مــــــشواره في مونديال العالم

وقال الحساب الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مُعلقًا على مقطع الفيديو: “جماهير في المدرجات تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة، ولاعبين في الملعب على الوعد والعهد عازمين من أجل تحقيق الإنجازات للسعودية”.

وجاء في مقطع الفيديو، هدف السعودية في مرمى عصام الحضري حارس عرين المنتـــــــخب المصري في مونديال روسيا 2018، حيث تمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره العربي في مونديال العالم بهدفين لهدف.

ما ظهر العلم السعودي وهو يرفرف، مع الجماهير العاشقة في المدرجات، فضلا عن ظهور سريع لأبرز عناصر المنتخب السعودي، وبعض اللقطات من تاريخ الـخضر بمونديال العالم.