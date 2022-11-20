شاهد.. قطر تقدم هدايا مُميزة لجماهير افتتاح مونديال 2022

انطلاق المونديال بات وشكيًا، والدوحة تستهل أول مباراة لكأس العالم بين قطر والإكوادور، ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم 2022 الليلة.

موعد مباراة الأخضر والأرجنتين

ومن المقرر، أن يلعب منتخبنا الوطني مباراته الأولى يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه العمــــلاق الأرجنتيني، حيث يسعى الأخضر لكتابة تاريخ جديد وتجاوز أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم على الاطلاق.

وتوشك المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 على الانطلاق، وسيواجه البلد المضيف قطر الإكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تسعى الدولة المستضيفة للفوز على خصمها الليلة.

ويسعى فريق قطر إلى الاستفادة من عامل الأرض والميزة الجماعية للسعي لتحقيق النتيجة المثالية كما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخه للمشاركة في حدث المونديال، حيث يظهر اليوم بصــــفته البلد المضيف.

هدايا الافتتاح في مونديال قطر

وتقام المباراة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في تمام الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي كجزء من الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022، حيث تنطلق أولى مواجهات مونديال العالم النسخة الـ22.

والتقطت الكاميرات في المباراة الأولى الهدايا التي قدمتها قطر للجماهير، حيث قامت اللجـــــنة المنظمة للبطولة بتوزيع أكياس صغيرة تحتوي على المسك وخشب العود على الجماهير كعلامة على حسن الضيافة.