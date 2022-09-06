شاهد.. كاتب صحفي يحذر من نتفليكس: «خافوا الله في أبنائكم وبناتكم»

المناطق ـ أحمد حماد

قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالله الكعيد، إن على المجتمع السعودي بالكامل أن يحذر من خطورة منصة نتفليكس، التي تسعى لتدمير الشعوب، عبر أفلامها.

ووجه “الكعيد” رسالة للشعب، خلال حديثه لقناة الإخبارية: “خافوا الله في أبنائكم وبناتكم، لا أحد يمكنه السيطرة على ما يشاهدونه في نتفليكس”.

وبين أنه لا يوجد أب يمكن أن يفرح عند حودث شر لفلذة كبده، لذا يجب أن تكون أعيننا على أطفالنا تحديدا، ونتابع ما يشاهدونه.

وأردف: “إذا سمحنا لأولادنا بالمشاهدة، فيجب أن نتحمل النتائج، وأعتقد أنه ليس هناك عاقل يحب أن ينحرف بناته أو أولاده”.