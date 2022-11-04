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شاهد.. كاميرا توثق لحظة اندلاع حريق بمحطة وقود في المدينة المنورة

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 8:11 مساءً
حريق بمحطة وقود
حريق بمحطة وقود

المناطق ـ متابعات

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق بمحطة وقود في المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو، لحظة مغادرة السائق للمركبة، ثم اندلعت النيران، بينما فر جميع من في المكان.

حريق بمحطة وقود في المدينة المنورة

وتمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض.

ولفتت المديرية إلى أن الحـادث نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت بسبب الحريق في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود، لكن فرق الإنقاذ بذلت جهودها للسيطرة عليها.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 8:11 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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