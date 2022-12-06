شاهد.. كنتاكي تعلق بسخرية على انتقال رونالدو للنصر

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده، ورغم ذلك هناك العديد من الأخبار التي تنشر عن مستقبل اللاعب، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين، وأصبح اللاعب حر ويحق له التوقيع مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يحسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله واختيار النادي الذي سيدافع عن ألوانه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة “الماركا الإسبانية” فإن نادي النصر تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم، يقيمة إجمالية تصل لـ500 مليون يورو.

وعقب إعلان ماركا إنهاء الصفقة وحصول النصر على توقيع اللاعب، بشكل مفاجئ، قام الحساب الرسمي لسلسة المطاعم الأمريكية الشهيرة “دجاج كنتاكي”، بالسخرية من عملية انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وكتب الحساب الخاص بالسلسلة في بريطانيا: رونالدو سيكون بديل جيد لأبو بكر، في إشارة إلى انخفاض المستوى الفني للبرتغالي.

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