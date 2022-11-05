شاهد كيف تعبر الجمال الكثبان الرملية الناعمة

تُشير التقديرات إلى أن حوالي 30٪ من أراضي المملكة العربية السعودية صحراء على الرغم من أن الصحاري والرمال الموجودة في المملكة العربية السعودية مستمرة إلى حد ما وتمتد من الشمال إلى الجنوب.

ونشرت قناة السعودية فيديو يوضح كيف يمشي الجمل على الرمال الناعمة، حيث ظهر وكأنه يتسلق خاصة في ظل صعوبة الرمال الناعمة.

صحاري المملكة

صحراء الربع الخالي، تعتبر واحدة من أكبر الصـحاري في العالم، وتغطــي صـــحراء الربع الخالي حوالي 650000 كيلومتر مربع وهي تمتد في الجزء الجنوبي من الصحراء العربية كل من الدول الخليجية التالية المملكة العربية السعودية.

فيما تُعد صحراء النفود الكبير، واحدة من أكبر وأشهر المناطق ذات الكثبان الرملية في المملكة العربية السعودية، يجذب الجمال الساحر لصحراء النفود الكبير، ثاني أكبر صحراء في المملكة، آلاف السياح من حول العالم.

و يبلغ ارتفاع صحراء النفود الكبير حول 700 إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتمتلك المملكة العربية السعودية مساحات ضخمة من الرمال تبدأ من شمال السعودية وتمتد حتى الجنوب، حيث تمتلك مناظر ساحرة.

صحراء جبة، هي واحدة من أجمل الوجهات السياحية الصحراوية الجميلة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وهي مميزة عن الصحاري الأخرى حيث تبدو مثل وادي صخري كبير يحتوي على العديد من الكثبان الرملية الخطية.

صحراء الدهناء، واحدة من صحاري المملكة العربية السعودية، تقع صحراء الدهناء ضمن منطقة الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وتقع على طول طريق الدمام السريع 80 كيلومتر شرق الرياض.

كثبان الرمال الحمراء، تقع على بعد حوالي 80 كيلومتر تقريبًا من الرياض، وهي عبارة عن منطقة كثبان رملية صحراوية في شمال شرق الرياض في المملكة العربية السعودية، كما تتميز كثبان الرمال الحمراء باللون الأحمر الجميل.