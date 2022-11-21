شاهد| كيف نفوز على الأرجنتين؟.. ناقد رياضي يجيب

كشف الناقد الرياضي، سلطان اللحياني، عن طريقة لتحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم الفوز على المنتخب الأرجنتين في افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم.

وأضاف سلطات اللحياني، خلال لقائه مع الإعلامي وليد الفراج، ببرنامج “أكشن مع ليد” ، أنه يجب تقارب الخطوط بين لاعبي الأخضر والاعتماد على التحولات السريعة من الخلف للهجوم.

وتابع: أنه يخشى على المنتخب السعودي من الأخطاء الفردية وعملية البناء من الخلف، بالإضافة إلى الكرات الثابتة.