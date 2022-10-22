شاهد.. لحظات مؤثرة لوداع طيار سعودي في آخر رحلاته بعد 30 عامًا من التحليق

تُثير لحظة وداع طيار سعودي في رحلة جوية حزنًا بين السعوديين، مع آمال كبيرة وتفاؤل بعد أن نشر “طيران ناس” مقطع فيديو لوداع الطيار السعودي جمال المهني للركاب تابع هذه اللحظات، في رحلة من جدة إلى الرياض عند تقاعده.

وظهر الطيار في مقطع فيديو يظهر حياته المهنية حيث عمل في مجال الطيران لأكثر من 30 عامًا، بما في ذلك 12 عامًا في “طيران ناس” مع أكثر من 22000 ساعة طيران.

في الفيديو، فوجئ الطيار وهو في طريقه من جدة إلى العاصمة الرياض، واختتم نهاية الرحلة، مع فرحة الركاب، ودعواتهم ولحظات الوداع الحارة، والاستقبال الحار لـ “طيران ناس”، كذلك كلمات الشكر والتقدير.

وينتهي المقطع بكلمات الولاء والشكر والامتنان مكتوبة على قميص القبطان، تفاعل مستخدمو تويتر مع الهاشتاج “شكرا كابتن جمال”.