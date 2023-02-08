شاهد.. لحظة إنقاذ رضيع وعائلته من أسفل أنقاض منزلهم المنهار جراء الزلزال المدمر في سوريا

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وثق مقطع فيديو انتشال رجال “الدفاع المدني” رضيعاً وعائلته على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم المدمر في بلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.

وأظهر الفيديو رجال الدفاع المدني وهم يحاولون انتشال الرضيع الذي كان يصرخ، بالإضافة إلى انتشال آخرين من العائلة.

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أول أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2082.

فيما أصيب نحو 2000 شخص على الأقل، وتضررت نتيجة الزلزال 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3 آلاف و703 قتلى و22 ألفا و286 مصابا.