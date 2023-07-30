شاهد لحظة الانفجار المرعبة التي خلفت 45 قتيلاً في باكستان

المناطق ـ متابعات

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة للحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصا وجرح 130 آخرون، الأحد، بانفجار عبوة خلال تجمع سياسي موال لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان.

وبينت المشاهد المصورة أشخاصا يقفون للاستماع لكلمة أحدهم في التجمع السياسي في خيمة خارجية، ليسمع فجأة دوي انفجار ضخم .

كما أظهرت صور أخرى متداولة تناثر الكراسي والطاولات وجزء كبير من الخيمة، فيما غطت بقع الدماء المكان، والمصابون كانوا على الأرض.

يذكر أن أكثر من 45 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من 130 في تفجير انتحاري وقع خلال تجمع سياسي بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي البلاد الأحد، وفق العربية.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.