شاهد ..لحظة انهيار قبة أكبر مسجد في إندونيسيا

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار قبة أكبر مسجد في إندونيسيا.

وفي التفاصيل ، دمر حريق مهول مسجد المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ونالت النيران من قبة المسجد مما أدى إلى انهيارها.

وأفادت وسائل الإعلام الإندونيسية، بأنه تم إبلاغ رجال الإطفاء بشأن الحريق بعد وقت قصير من اندلاعه حيث تم إرسال ما لا يقل عن عشر سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن؛ لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المركز الإسلامي كان يخضع لأعمال تجديد قبل اندلاع الحريق.

ولم يُصَب أحد في الحريق أو الانهيار الذي أعقب ذلك. وأضافت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تحقق في سبب الحريق واستجوبت المقاولين العاملين في المبنى.

واشتعلت النيران في قبة المسجد آخر مرة خلال عمليات التجديد قبل 20 عامًا تقريبًا، واستغرق حريق أكتوبر 2002 خمس ساعات حتى تم إخماده.