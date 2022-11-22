شاهد لحظة نزول ميسي إلى ملعب المباراة (فيديو)

شهدت لحظة نزول أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، صدى جماهير ي واسع، حيث تفاعل المشجعين المتواجدين في ملعب لوسيل، حيث ظهر لاعب التانجو في أرضــية الملعب من أجل الأحماء للمباراة.

وفي نفس السياق، توافدت الجماهير السعودية نحو استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لمساندة “الأخضر”، في اختباره الصعب ضد منتخب الأرجنتين، الذي يعتبر أحد المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة السعودية والأرجنتين اليوم ضمن منافسات، المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا، حيث تنطلق مواجهة الأخضر والتانجو بعد قليل في استاد لوسيل.