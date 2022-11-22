الرياضةأبرز المواد

شاهد لحظة نزول ميسي إلى ملعب المباراة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 12:52 مساءً

شهدت لحظة نزول أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، صدى جماهير ي واسع، حيث تفاعل المشجعين المتواجدين في ملعب لوسيل، حيث ظهر لاعب التانجو في أرضــية الملعب من أجل الأحماء للمباراة.

وفي نفس السياق، توافدت الجماهير السعودية نحو استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لمساندة “الأخضر”، في اختباره الصعب ضد منتخب الأرجنتين، الذي يعتبر أحد المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة السعودية والأرجنتين اليوم ضمن منافسات، المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا، حيث تنطلق مواجهة الأخضر والتانجو بعد قليل في استاد لوسيل.

 

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 12:52 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى