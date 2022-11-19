شاهد..الفراج: لقاء ولي العهد مع لاعبي الأخضر خفف الضغوطات الملاقاة على كأهلهم قبل المونديال

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن لقاء سمو ولي العهد مع لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والجهاز الفني ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزير الرياضة، خففت الضغوط من على كاهل لاعبي المنتخب السعودي.

وأضاف وليد الفراج، خلال تقديمه برنامج “أكشن مع وليد” أن الاعب السعودي دائما يما يجد الضغوطات في المباريات الكبيرة، ولكن هذه المرة لن يكون هناك ضغوطات على صفوف المنتخب السعودي وسيلبعون براحة ويقدمون مستوى جيد للغاية.