شاهد… لقطات جوية تظهر حجم الدمار في تركيا وسوريا جراء الزلزال

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أظهر مقطع فيديو للقطات جوية نشرته مؤسسة الإغاثة الإنسانية حجم الدمار، الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من المباني المدمرة جراء الزلزال في عدة مناطق تركية، كما يوضح تسلق عمال الإنقاذ فوق المباني المنهارة بحثاً عن الناجين.

كما أظهر فيديو آخر نشرته منظمة الدفاع المدني السوري حجم الأضرار الواقعة في منطقة إدلب السورية جراء الزلزال.

ويظهر الفيديو أيضاً جهود رجال المنظمة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض.ويسابق رجال الإنقاذ، اليوم (الثلاثاء)، لإنقاذ ناجين من أنقاض آلاف المباني التي دمرها زلزال بقوة 7.8 درجة وتوابع متعددة ضربت شرق تركيا وسوريا، مع اكتشاف مزيد من الجثث، مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 5000 شخص.