شاهد .. محتوى مستفز لمن يسمون مشاهير التواصل الاجتماعي

المناطق – عمر آل قايد

استفز محتوى، ظهر فيه مجموعة ممن يسمون مشاهير التواصل الاجتماعي وهم يتمايلون أمام مائدة الطعام مقابل قيمة إعلان مدفوع، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقد نال رفضًا واستهجانًا واسعًا من المتابعين.

وعلق ‏الكاتب الصحفي الدكتور علي الموسى على تلك السلوكيات المستفزة بأن أغلب مشاهير السوشيال يستغلون ثغرات قانونية، تُمكّنهم من ممارسة أفعالهم السطحية في مواقع التواصل.

‫وأضاف لقناة الإخبارية: أحدهم يتباهى بأنه يكسب في اليوم 300 ألف ريال، لافتًا إلى أن النساء والشباب السعوديين يقضون ما يقرب من ساعتين يوميًّا على أقل معدل لمتابعة منصات التواصل

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وأكد: “بعض النساء الشهيرات على تلك المنصات استطعن تغيير سلوك المرأة السعودية بما لم تستطع كل قنوات الإعلام الرسمي لمدة 40 سنة”.