شاهد.. محمد العنزي: نحتاج الدعاء لإيقاف ميسي

أكد الإعلامي محمد العنزي، أنه من الصعوبة الحد من خطورة ليو ميسي مع منتخب الأرجنتين، حيث لم يتمكن أي لاعب من قبل في إيقافه.
خطورة ميسي
وأضاف محمد العنزي خلال لقائه ببرنامج “أكشن مع وليد”، أن ميسي يعد من أهم اللاعبين في العالم، وكما أنه يفعل كل شيء بكرة القدم.
كيفية إيقاف ميسي
وتابع: أن أفضل المدافعين في العالم لم يقدروا على إيقاف ميسي، كما أن اللاعب سيبحث مع منتخب بلاده في تحقيق اللقب الأغلى والأهم عالميا.
وأكد محمد العنزي أننا نحتاج للدعاء من أجل إيقاف ميسي.
عبر #نقطة_نظام ..مشاهد :ماهي أفضل طريقة للحد من خطورة ميسي ؟
محمد الشيخ : ميسي صعب جدا الحد من خطورته .. لم يستطع أحد ايقافه.
محمد العنزي: تحتاج الدعاء لايقاف ميسي.
عبدالله فلاته : معتز هوساوي قالها “ نحتاج دعاء الوالدين “.#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 14, 2022