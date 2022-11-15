شاهد.. محمد العنزي: نحتاج الدعاء لإيقاف ميسي

أكد الإعلامي محمد العنزي، أنه من الصعوبة الحد من خطورة ليو ميسي مع منتخب الأرجنتين، حيث لم يتمكن أي لاعب من قبل في إيقافه.

خطورة ميسي

وأضاف محمد العنزي خلال لقائه ببرنامج “أكشن مع وليد”، أن ميسي يعد من أهم اللاعبين في العالم، وكما أنه يفعل كل شيء بكرة القدم.

كيفية إيقاف ميسي

وتابع: أن أفضل المدافعين في العالم لم يقدروا على إيقاف ميسي، كما أن اللاعب سيبحث مع منتخب بلاده في تحقيق اللقب الأغلى والأهم عالميا.

وأكد محمد العنزي أننا نحتاج للدعاء من أجل إيقاف ميسي.

المنتخب السعودي للتايكوندو يشارك في بطولة العالم بالمكسيك