شاهد.. محمد صلاح يقفز من طائرة هليكوبتر لسبب غامض (فيديو)

المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أثار حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد مشاهدة فيديو خاص له وهو يقفز من طائرة هليكوبتر، غير معلوم السبب الحقيقي وراء هذا التصرف.

ومن المعروف، أن الفرعون يستعد جيدًا من أجل قيادة فريق ليفربول لاستئناف مواجهاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه فريق أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قفز صلاح من هليكوبتر

نشر محمد صلاح فيديو عبر خاصية “الاستوري” التابعة لحسابه عبر موقع “إنستجرام” يظهر فيه وهو على متن طائرة مروحية “هليكوبتر”، وذلك لم يفصح عن سبب نشره لهذا الفيديو، حيث ظهر البعض وهم يطالبون المصري بالقفز من الطائرة.

وقال البعض لـ “صلاح”: “لا تخف يا صلاح اقفز، طير يا صلاح، أنا أمســـك جيدا بالأمور، لا تشعر بأي خوف، اقفز”، ولكن ما ظهر أن هذه العملية قد تكون جزءًا من حملة إعلانية جديدة قد يظهر بها الفرعون خلال الأيام المقبلة.

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