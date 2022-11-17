شاهد.. محمد صلاح يلتقي راموس وإبراهيموفيش في حفل جلوب سوكر

التقى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، منذ قليل بإبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي والإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان في دبي وحرص الفرعون على مصافحتهما.

أعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر في النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال الحفل “جلوب سوكر” الذي ينطلق اليوم الخميس لتوزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم، حيث يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول، بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.