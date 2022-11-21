شاهد.. مدرب تونس: تنظيم كأس العالم بقطر حافز للمنتخبات العربية المشاركة

أكد جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن تنظيم بطولة كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة بمثابة “حافز” للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة بسبب الدعم الجماهيري المنتظر من قبل الجماهير العربية.

وأضاف جلال القادري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس والدنمارك، أن الدوحة نظمت بطولة كأس العرب والتي كانت على مستوى عالٍ جدًا، حيث من المقرر مشاهدة التواجد الجماهيري الكبير ودعم المنتخب التونسي في البطولة.

وتابع: تونس لم تشارك للأداء المشرف فقط، بل هناك خطة من أجل تقديم مستوي فني جيد والتأهل للأدوار المقبلة رغم صعوبة المجموعة.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره المنتخب الدنماركي مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.